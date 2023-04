Donald Trump è ‘sotto arresto’, “non riesco a credere che stia accadendo”

Redazione di

04/04/2023

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d’America, entrando in tribunale, dove si è costituito per la vicenda della pornostar, è tecnicamente ‘sotto arresto’, come riportato dalla CNN e da altre emittenti.

Trump, 76 anni, su Truth (social media di sua proprietà), poco prima di entrare in tribunale, ha affermato: “Mi sto dirigendo verso Lower Manhattan, al tribunale. Sembra così surreale. Wow, mi arresteranno. Non riesco a credere che questo stia accadendo in America”. Poi, uscito dal tribunale, dopo quasi ‘un’ora, Trump ha salutato con il pugno chiuso i fan presenti e non ha risposto alle domande dei giornalisti. Uno dei suoi avvocati, Blanche Todd, ha detto: “È una giornata triste, questa è una persecuzione politica. Siamo molto delusi, combatteremo”.

Trump ha preteso la foto segnaletica

Fonti dell’entourage del tycoon hanno riferito alla CNN che Trump ha chiesto espressamente che gli fosse scattata la foto segnaletica così da potere sfruttare, a suo favore, l’immagine (finanche nei manifesti elettorali per la campagna 2024).

Inoltre, Trump si è dichiarato “non colpevole” dei 34 campi d’imputazione. Comunque sia, l’incriminazione non include la cospirazione, come riferito da NBC News. L’ex presidente degli USA, poi, è stato accusato di avere pagato il silenzio di un’altra donna, durante la campagna presidenziale del 2016, l’ex coniglietta di Playboy Karen McDougal. Quindi, non solo la pornostar Stormy Daniels.

La prossima udienza nella quale Donald Trump dovrà comparire di persona nell’aula del tribunale di Manhattan è stata al momento fissata per il 4 dicembre.

Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, ha dichiarato che “l’attenzione del presidente Biden non è su Trump ma sul popolo americano”.