Dura reazione di Pina Picierno, eurodeputato del PD

Bufera al Parlamento Europeo di Strasburgo dopo che l’eurodeputata Francesca Donato, tra i candidati a sindaco di Palermo, ha negato che a Bucha sia stato compiuto un massacro.

La Donato, già nota per le sue posizioni No Vax, ha affermato: “Oggi sento proporre addirittura un embargo totale del gas russo, nei fatti assolutamente insostenibile per la nostra economia, sulla base dei fatti di Bucha riferiti dal governo ucraino, ma sulla cui veridicità ci sono già molti dubbi“. Inoltre, l’europarlamentare ha chiesto “una inchiesta indipendente in Ucraina per indagare sulla reale dinamica dei fatti e sulle reali responsabilità delle violenze e dei massacri a danno dei civili”.

Pina Picierno, eurodeputato del Partito Democratico, vice presidente del Parlamento UE, ha replicato così: “Il massacro di Bucha è sotto gli occhi di tutti e noi non possiamo accettare che venga messo in discussione addirittura questo” e “quest’Aula, onorevole Donato, non è equidistante: c’è un aggressore, che è Putin, e c’è un aggredito, che sono i cittadini ucraini, che quest’Aula e le sue istituzioni difendono. Se ne faccia una ragione. Quest’Aula non può diventare il megafono di posizioni assolutamente non accettabili”.

Andrea Romano, deputato del PD, su Twitter ha commentato: “Brava Pina Picierno: l’Unione europea è nata affermando ‘Never Again’ e chi rilancia il negazionismo nazi-putiniano sui massacri di civili in Ucraina non ha alcuna dignità morale #StandWithUkraine”.