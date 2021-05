È successo in Marocco

Una donna del Mali ha dato alla luce nove bambini. Ad Halima Cisse, 25 anni, però, era stato inizialmente detto che ne aspettava sette: i medici se ne erano persi due durante le ecografie.

Il 30 marzo scorso la donna è stata portata in aereo dal povero Stato dell’Africa occidentale in Marocco per ricevere cure migliori.

I casi di donne che portano a termine con successo gravidanze con sette gemelli rari, figuriamoci con nove. Le autorità marocchine, come riportato su Metro.co.uk., non hanno ancora confermato il caso: il portavoce del ministero della salute Rachid Koudhari ha affermato di non essere a conoscenza di un parto multiplo avvenuto in uno degli ospedali del Paese. Ma il ministero della salute del Mali ha confermato il parto di Halima con taglio cesareo.

Il ministro della Salute del Mali, Fanta Siby, ha dichiarato che «la madre e i bambini stanno bene», spiegando di essere stata informata dal medico maliano che ha accompagnato Halima in Marocco. La donna e i piccoli torneranno a casa fra alcune settimane. Siby si è congratulata con «le équipe mediche del Mali e del Marocco, la cui professionalità è all’origine del felice esito di questa gravidanza».