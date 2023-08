A Genova

Una scena di orrore si è consumata oggi, lunedì 21 agosto, nei pressi di un parco pubblico a Genova, dove una donna di 61 anni è stata brutalmente aggredita da uno sconosciuto. La vittima, che stava passeggiando con il suo cane, è stata colpita ripetutamente da sassi ed è in condizioni gravissime.

Lapidata all’aperto

L’aggressore, un uomo italiano di 34 anni senza fissa dimora e con precedenti per piccoli furti, ha assalito la vittima, intorno all’ora di pranzo, colpendola alla testa con un sasso di circa 20 centimetri. La donna è stata colpita ripetutamente, lasciandola in fin di vita e in coma. L’aggressore è stato messo in fuga da un passante.

La donna, nata in Sardegna ma residente da tempo nel capoluogo ligure, è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, in codice giallo, segnalando una situazione di media gravità. Tuttavia, nel corso del tragitto, le sue condizioni sono peggiorate drasticamente, spingendo i medici a cambiare il codice in rosso, il più alto livello di emergenza.

Gli agenti delle volanti sono riusciti a rintracciare e arrestare l’aggressore in via Molassana. Al momento, le autorità stanno cercando di fare chiarezza sulle ragioni dietro questa brutale aggressione. I due non si conoscevano.

Le prime analisi mediche hanno rivelato un’emorragia cerebrale, una frattura al naso e probabili fratture all’avambraccio e al polso destro. I medici stanno lottando per stabilizzare le sue condizioni e cercare di mitigare gli effetti devastanti dell’aggressione.

La polizia sta cercando testimoni che possano fornire informazioni cruciali sugli istanti precedenti l’aggressione. L’identità dell’aggressore e il motivo dietro il suo attacco rimangono ancora oscuri.