Femminicidio ad Andria

Un altro femminicidio dopo quello di stamattina a Salsomaggiore Terme.

Ad Andria, in Puglia, una donna di 42 anni, Vincenza Angrisano, è stata uccisa nel pomeriggio dal marito davanti ai figli della coppia, nei pressi della ex statale 98.

Stando a quanto si è appreso, l’uomo, Luigi Leonetti, portato in caserma, avrebbe chiamato il 118 dicendo: “l’ho accoltellata, venite”.

Gli operatori sanitari che hanno preso la telefonata hanno sentito anche urla di bambini e hanno allertato subito i carabinieri che indagano sull’accaduto coordinati dalla Procura di Trani.

La coppia, con due figli minori, viveva in una zona rurale nella zona di Andria. La donna è stata ritrovata all’interno di una rimessa, usata come deposito di attrezzi e mezzi. L’uomo avrebbe colpito la 42enne più volte ad addome e torace senza lasciarle scampo e poi la chiamata al 118 per raccontare l’accaduto. Un collega di Angrisano ha selato che “ultimamente tra loro due le cose non andavano bene, lei voleva cambiare casa. Lui la trattava male”.