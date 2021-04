Il video scioccante

A prima vista sembra un semplice filmato di una moto che viene guidata per le strade dell’India: tre persone che condividono la stessa sella.

In realtà, il video è straziante: tra due figli c’è il corpo senza vita della madre. Stanno portando il suo cadavere in un cimitero per i riti funebri perché non ci sono ambulanze disponibili a causa del picco di casi e di decessi per il Covid-19 e soprattutto per la variante indiana.

I fratelli, Narendra Chenchu e Ramesh, avevano cercato di far ricoverare in ospedale la loro madre, 50 anni circa e di nome G Chenchu, ma la donna è morta martedì scorso, 28 aprile.

I due sono stati costretti a mettere il corpo della madre su una motocicletta e hanno percorso 15 chilometri per darle almeno una degna celebrazione funeraria.

La polizia ha anche fermato i tre, perché troppi sulla moto, ma dopo avere capito che la donna era morta, li hanno lasciati andare.



In India, intanto, un nuovo record mondiale di casi di Covid-19 in 24 ore: 375mila contagiati e 3.645 decessi. I casi totali sono 18,3 milioni dall’inizio della pandemia ma gli esperti ritengono che questi dati sono sottostimati.

Da ieri, infine, tutti i maggiorenni possono registrarsi sull’APP governativa delle vaccinazioni. Sinora il 10% della popolazione ha ricevuto una dose di vaccino, l’1,5% due dosi.