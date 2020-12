Imbarazzo a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D'Urso

Shock a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

Alessandro Cecchi Paone, infatti, rivolgendosi a Paolo Brosio, presente anche lui in studio, ha detto: «Abbiamo lavorato a lungo insieme al Tg4 a Milano 2, durante la Guerra del Golfo. Era il 1990, 1991. Una notte eravamo stravolti, stanchi e soli e ci siamo baciati».

La reazione di Brosio? Non ha detto nulla. Ha riso. Poi ci sono stati gli applausi e il cambio d’argomento, soprattutto quando Cecchi Paone ha chiesto: «Paolo ti ricordi?».

Brosio era stato ospite della D’Urso per raccontare la sua storia d’amore con la 20enne Maria Laura De Vitis: «Tra noi le cose vanno bene» ma «non ho detto che ci faccio l’amore. Può venire a pregare con me, a fare una passeggiata sul mare, a giocare a tennis, a vedere un tramonto (…) C’è stata una passione anche forte, ora stiamo riflettendo sulla nostra vita». Sì perché Brosio, essendo un dichiarato uomo di fede, non può concedersi prima del matrimonio…

Tuttavia, sulla relazione tra Brosio e De Vitis c’è un’ombra. Sì perché l’imprenditore Diego Granese, intervistato da Fanpage, ha affermato di avere avuto un flirt con la ragazza. Poi, da quando Brosio è uscito dalla Casa del Grande Fratello VIP, non sarebbe riuscito più a parlare con De Vitis. Granese, però, è convinto che «prima o poi si stancherà di lui. Non so come andrà avanti, però ci stiamo sentendo”.

Dal canto suo, la ragazza ha smentito Granese.