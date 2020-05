Sloan si è spento a Menfi (Agrigento)

È morto, nella sua casa di Menfi, in provincia di Agrigento, dove si era trasferito 5 anni fa, John Peter Sloan, attore, scrittore, notissimo per le sue lezioni d’inglese. Ne ha dato notizia su Facebook un suo collega.

A Menfi Sloan aveva aperto la Sloan scuola di inglese.

Sloan, attore teatrale e comico britannico, celebre anche per le sue partecipazioni a Zelig, aveva 51 anni. Il collega Herbert Pacton su Facebook ha scritto: «Ciao John, non dimenticheremo mai il tuo modo divertente di insegnare la lingua inglese. Con la tua allegria e la tua simpatia sei riuscito a farti amare da tutti gli italiani».

Un altro collega, Maurizio Colombi, sempre su Facebook, ha affermato: «Oggi ci ha lasciato un grande personaggio italiano importato da Birmingam. John Peter Sloan, un grande cantante, un creatore, un attore, un comico, un insegnante unico, una persona difficile e discutibile fra le più intelligenti che abbia mai conosciuto ma soprattutto un grande amico che adesso mi manca molto. Tvb. Mauri».

Contattata dall’AGI, la sua agente, Stefania Milanesi, ha detto: «È avvenuto tutto improvvisamente. Soffriva di asma, aveva un enfisema, ma niente di preoccupante. Poi, ieri sera, è stato trasferito in ospedale, ha avuto un aggravamento e non c’è stato nulla da fare».

Di padre irlandese e madre inglese, all’età di 16 anni Sloan lascia l’Inghilterra e viaggia per l’Europa come cantante e chitarrista. Nel 1990 approda in Italia e, prima di diventare autore e attore comico, fonda un gruppo rock, i The Max, dei quali è il frontman.

La band rimane attiva fino al 2000, quando nasce sua figlia. Decide, quindi, di interrompere il suo tour e si dedica in Italia all’insegnamento della lingua inglese, per la quale propone un proprio metodo, nel quale gioca un ruolo determinante la componente ludica.

Nel 2011 fonda la sua prima scuola, John Peter Sloan – la Scuola, a Milano e nel 2013 apre una seconda sede a Roma, e poi in Sicilia, a Menfi. All’isola dedicò un film: Smith di Sicilia. Nel 2007 diventa noto al pubblico milanese per alcuni spettacoli educativi in lingua inglese portati in scena al teatro Zelig, nell’ambito della rassegna Zelig in English. Successivamente scrive diversi spettacoli teatrali che lo vedono protagonista e regista, rivolti a studenti, stranieri che vivono in Italia o amanti della lingua inglese.