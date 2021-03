È morto Lou Ottens, l’uomo che inventò la musicassetta

l'ingegnere che negli anni '60 inventò la musicassetta.

La musicassetta mandò in pensione i nastri a bobina che non erano facili da trasportare

È morto all’età di 94 anni Lou Ottens, l’uomo che inventò la musicassetta, uno strumento che per anni ha accompagnato la vita di milioni di persone. Le cassette, infatti, permettevano di ascoltare la musica anche fuori casa e potevano essere contenute in una tasca.

La cassetta nacque nel 1963 e decollò rapidamente, vendendo oltre 100 miliardi di esemplari.

E in Italia il Deejay Time, lo storico programma del pomeriggio di Radio Deejay condotto da Albertino e farcito con i mix di Fargetta, Molella e Prezioso, ha sicuramente contribuito alla diffusione di questo prodotto grazie alla community che si è creata spontaneamente tra i fedelissimi ascoltatori di questo programma cult di musica dance, oltre 5 milioni di appassionati.

biografia di Lou Ottens

È morto a 94 anni l’ingegnere olandese Lou Ottens, rivoluzionario inventore negli anni ’60. Secondo i media olandesi che annunciano la notizia, Ottens è morto nella sua casa di Duizel sabato. Grazie a lui la musica è diventata più democratica e alla portata di tutti e soprattutto è uscita dalle case potendo essere trasportata in una magica «scatoletta» di plastica che poteva entrare nella tasca di una giacca. In seguito come direttore tecnico della Philips a fine anni ’70, Ottens prese parte anche allo sviluppo del compact disc.