Ghemon annuncia il nuovo album “E Vissero Feriti E Contenti” in uscita venerdì 19 marzo contenente “Momento Perfetto”, brano con il quale parteciperà tra i Big della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

L’album segna l’inizio di una nuova fase del percorso musicale di Ghemon, in cui esprime la sua voglia di vivere al meglio il presente e aprirsi alla vita, in tutte le sue sfaccettature a un anno di distanza dall’ultimo “Scritto Nelle Stelle” pubblicato il 24 aprile 2020. Lo scorso novembre è stato estratto dal progetto il singolo “Inguaribile e romantico”, rivisitato in forma di duetto insieme a Malika Ayane.

— Ghemon (@Ghemon) February 18, 2021

Ghemon, pseudonimo di Giovanni Luca Picariello

è nato a Avellino il 1º aprile 1982 ed è un rapper e cantautore italiano. È conosciuto anche come Ghemon Scienz e Gilmar. Il suo nome d’arte, lo ha scelto quando aveva 17 anni prendendo spunto del personaggio giapponese del cartone animato Lupin. Ha quasi 39 anni, è alto 177 cm e pesa circa 69 Kg. È del segno zodiacale dell’Ariete. Dopo la maturità, Ghemon si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università Luiss di Roma.

Il suo primo incontro con la cultura hip hop è avvenuto nel 1995, quando ha scoperto il graffitismo, passione che poi ha abbandonato nel 2001 per dedicarsi esclusivamente alla musica. Il rapper ha scritto un libro autobiografico, intitolato “Io Sono”. Tra le sue passione ci sono quelle per i tatuaggi e per le scarpe. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale si conoscono pochissime notizie. Si sa solo che è fidanzato con una ragazza di nome Giulia Diana. Inoltre, tutti i suoi fan possono seguirlo attraverso il suo profilo Instagram ufficiale (@ghemonofficial).“