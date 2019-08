Il mollusco è stato trovato da escursionisti a Taiwan, la spiegazione scientifica

Questa è una lumaca “zombie”. Almeno, così è stata ribattezzata, dopo che gli esperti hanno spiegato cosa succede all’animale. È stata infestata da un verme parassita chiamato leucocloruro, che altera il comportamento della lumaca e ne controlla i movimenti. A colpire sono le antenne lampeggianti verdi e arancioni; proprio questo particolare ha attirato l’attenzione di alcuni escursionisti che l’hanno vista a Taiwan.

La lumaca è stata vista strisciare su una collina nella contea di Changhua a Taiwan. Ma non era più viva: il suo corpo era invaso da un parassita che la aveva resa un vero e proprio zombie.

🧟‍♂🐌 Esto es un caracol “zombie”. Ha sido infestado por un gusano parásito llamado leucocloridio, el cual altera el comportamiento del caracol y controla sus movimientos. El colorido movimiento en sus ojos busca atraer a las aves para que se lo coman pic.twitter.com/rSGYlluuhu — Felipe Goes Wild 🐾 (@EcoParce) August 12, 2019

Il video è stato postato e diffuso da uno studente di veterinaria colombiano e condiviso decine di migliaia di volte. Il giovane è stato tempestato di domande e ha spiegato il meccanismo attraverso il quale la lumaca viene “posseduta” dal parassita invasore e perché.

Il movimento colorato nelle sue antenne è finalizzato a attrarre gli uccelli perché lo mangino. Perché il Leucochloridium porta la lumaca a commettere questo atto suicida? Perché per completare il suo ciclo riproduttivo deve trovarsi nel tratto gastrointestinale degli uccelli e infine trasmesso ad altre lumache attraverso le loro feci. All’interno della lumaca, l’uovo diventa una sporocista e va al suo fegato, dove inizia a crescere come se fosse un tumore e inizia a consumarlo lentamente. Quindi, inizia a ramificarsi e con i suoi tentacoli castrare la lumaca per essere in grado di monopolizzare tutta la sua energia e sostanze nutritive. Essendo ben nutriti, i rami sporocisti attraversano l’intero corpo della lumaca e raggiungono i suoi steli oculari, è qui che formano sacchi riproduttori con vermi in quanto tali. Queste larve saranno responsabili di colpire la lumaca, infiammando i suoi steli degli occhi in modo che non possano ritrarli.

Estas larvas serán las encargadas de hacer llamativo al caracol, al inflamar sus tallos oculares de forma que no los pueda retraer. Aquí podemos ver como el esporoquisto se fue ramificando y creciendo dentro del caracol. pic.twitter.com/lBj5OKJlWv — Felipe Goes Wild 🐾 (@EcoParce) August 12, 2019



Con i vermi già in posizione, il parassita costringe la lumaca a sistemarsi all’aperto, in un luogo visibile, dove attira l’attenzione dei predatori. Questo è noto come mimetismo aggressivo. L’intenzione del leucocloruro è di fingere di essere un bruco e di sembrare il più appetibile possibile da divorare. Nelle antenne comincia quel variopinto movimento, mentre la lumaca si muove e attira l’attenzione.

Esto se conoce como mímica agresiva. La intención del leucocloridio es simular ser una oruga 🐛 y verse lo más apetecible posible para ser devorado. Es aquí donde inicia la guaracha estrambótica en sus ojos, mientras el caracol se va moviendo y va llamando la atención. pic.twitter.com/AgsFjXEvO0 — Felipe Goes Wild 🐾 (@EcoParce) August 12, 2019



Infine la lumaca e il parassita vengono divorati e le larve del leucocloruro entrano nel tratto gastrointestinale dell’uccello dove raggiungono il loro stadio adulto e rilasciano le loro uova nelle feci in modo che il ciclo si ripeta. Non è un processo indolore, per la lumaca, spiega il giovane studente veterinario. “È molto probabile che soffra, è noto che i molluschi hanno i recettori necessari per provare piacere e dolore e anche secernere sostanze neurotrasmettitrici (como dopamina) che il corpo usa per alleviare la sensazione di dolore”.