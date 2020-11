Attualmente l’economia digitale costituisce una nuova fonte di guadagno più stabile rispetto ad altre, perché particolarmente insensibile ai fattori esterni, ma per comprendere bene le sue potenzialità, bisogna capire a fondo alcuni meccanismi, onde evitare facili illusioni che potrebbero essere contraddette dalla realtà, in men che non si dica. Negli ultimi tempo si sente parlare spesso di CFD trading, nello specifico questa sigla significa proprio Contratto per Differenza nello stipulare un accordo con il broker. Sulla base di questo contratto, viene scambiata la differenza del prezzo di un determinato asset o cripto valuta, dal momento in cui viene stipulato il contratto fino alla sua chiusura.

Questo strumento finanziario consente di trarre benefici dalle oscillazioni del prezzo delle azioni, dagli indici, dalle commodity e da altre unità di misura, senza la necessità di acquistare direttamente gli asset. Questo significa che non avviene alcuna compravendita di cripto valute e si risparmia sui costi relativi alle forme di trading tradizionale.

Il CFD online come sistema di investimento veloce

Anche se il CFD online rappresenta una forma di investimento veloce ed economica, bisogna sempre studiare bene le operazioni finanziarie e agire in maniera mirata, altrimenti si rischia di non ottenere il profitto desiderato. È sbagliato pensare che si tratta di sistemi miracolosi, le leggi della statistica e lo studio dell’economia, rendono la materia severa e le operazioni non sempre così semplici come sembrano. Effettuando operazioni sui rialzi o ribassi degli asset, non sempre la comprensione dei mercati può essere alla portata di tutti.

Effettuare il trading attraverso il CFD è un’operazione che può essere considerata simile al trading classico, in ogni caso bisogna scegliere una piattaforma di trading e selezionare lo strumento con il quale effettuare l’ordine. Lo studio del settore è fondamentale, è fortemente sconsigliato fare investimenti alla cieca o fidarsi dell’istinto, non funziona mai così, questi sono i metodi più sbagliati.

Esempio pratico di CFD

Se dopo uno studio attento si ritiene che il prezzo del greggio sia destinato a crescere, si stipulerà il CFD per una posizione di acquisto (PUT), con la possibilità che il trader possa rivendere in futuro e trarne i benefici, dunque profitto. Se in caso contrario, si ritiene che il valore del greggio sia destinato a calare, si opta per una posizione di vendita (CALL) del CFD online, che garantisce la possibilità di riacquistare in futuro. È evidente come un errore di valutazione possa provocare enormi rischi e generare perdite, di cui il trader deve sempre essere consapevole, da qui la necessità di operare solo dopo uno studio approfondito del settore economico di riferimento e del prodotto specifico, oppure affidarsi a professionisti esperti nel settore del trading.

Come scegliere un CFD affidabile

Nessuna operazione di trading è mai sicura al 100%, ma valutare bene la piattaforma o il broker può essere un buon modo per effettuare la scelta giusta. È importante che il broker sia regolamentato a livello internazionale e abbia tutte le licenze per lavorare nella più completa legalità e trasparenza nella zona europea o internazionale, a seconda del tipo di operazione che viene effettuata.

Per sfruttare al meglio le caratteristiche del CFD bisogna scegliere un broker che offra una vasta gamma di asset compresi fra i migliori, in questo modo è possibile studiare i mercati di riferimento ed effettuare scelte oculate secondo i principi economico – finanziari corretti.

È di fondamentale importanza per ogni trader, perseguire obiettivi realistici e attendere il giusto tempo prima di raggiungere un guadagno. Le strategie più efficaci sono quelle che consentono di raggiungere guadagni settimanali e mensili, cercando di evitare il più possibile le operazioni in perdita attraverso grossi investimenti sbagliati.