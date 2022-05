La piccola era originaria di Pianella (Pescara)

A Sharm el-Sheik, famosa località turistica egiziana, una bimba italiana di nome Giulia, di 13 mesi, è morta dopo essere caduta dal balcone dell’hotel in cui si trovava con i genitori. È accaduto giovedì scorso, 19 maggio.

Stando a quanto ricostruito, la piccola si trovava tra le braccia del padre, Silvio Maiano, originario di Pianella (Pescara), quando è scivolata ed è precipitata. Inutili, purtroppo, i soccorsi: la bimba è morta sul colpo.

Come riportato dal quotidiano Il Centro, in Egitto si sono recati i familiari della coppia per sostenerli anche nel disbrigo delle pratiche necessarie per riportare il corpo della piccola in Italia.

Sandro Marinelli, sindaco di Pianella, al quotidiano IlPescara: “Abbiamo sperato fino alla fine che il fatto potesse essere smentito o ridimensionato ma purtroppo non è stato così. La comunità si stringe al dolore di tutte le famiglie coinvolte in questa tragedia che è una tragedia collettiva. Siamo rimasti profondamente colpiti”.

Il rientro della famiglia e della salma della piccola in Italia dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.