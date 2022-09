Le parole del presidente del MoVimento 5 Stelle

Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5 Stelle, intervenuto a Quarta Repubblica, su Rete4, ha affermato: “Noi abbiamo un programma e vi garantisco che per cinque anni avrete una forza politica che farà di tutto per realizzarlo”.

L’ex premier ha sottolineato che “con questo PD non possiamo lavorare dopo gli errori fatti, le accuse che ci hanno rivolto e che ci hanno rivolto le spalle per abbracciare Di Maio, Tabacci, Calenda, Renzi, Carfagna, Gelmini e l’elenco è lunghissimo pur di buttarci via dal sistema”.

E ancora: “Noi andiamo orgogliosamente da soli e d’ora in poi saremo ancora più intransigenti di prima nel realizzare il nostro programma. Chi vota noi, non vota Meloni ma vota questo programma”.

Conte ha, quindi, sottolineato che “punteremo a realizzare il 100%” del programma pentastellato “ma io non posso ipotizzare adesso una formula di governo. Voglio sperare che i cittadini mi possano dare una investitura plebiscitaria da permettermi di andare al governo da solo, ma non lo so. Garantisco però che costi quel che costi con le unghie e con i denti rispetteremo questo programma”.

“Io non voglio un mandato in bianco – ha proseguito Conte – non voglio dagli elettori una investitura e poi dico ‘me la vedo io, vado a destra, a sinistra pur di stare al governo e galleggiare’. Io qualsiasi prospettiva che abbraccerò sarà solo se mi permetterà di realizzare questo programma”.

Conte ha, infine, detto che gli ex parlamentari del Movimento 5 Stelle andati con Luigi Di Maio “hanno fatto una scelta ed è bene che siano coerenti e si confrontino con l’elettorato”, smentendo un rientro nel M5S di coloro che ne sono usciti dopo la caduta del governo Draghi.