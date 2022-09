Le parole del leader di Impegno Civico

Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e leader di Impegno Civico che fa parte della coalizione di centrosinistra, intervenuto a The Breakfast Club su Radio Capital, ha affermato: “Se vince il centrodestra c’è un rischio per l’economia: il trio sfascia conti, Meloni, Berlusconi e Salvini, hanno già fatto proposte per 160 miliardi di euro. Questi signori al governo faranno lo stesso lavoro svolto dieci anni fa, quando nel 2011 hanno portato l’Italia al fallimento. Qui c’è un tema di tenuta e sicurezza economica del paese”.

Di Maio ha aggiunto: “Anche in politica estera, se vincerà il centrodestra le elezioni sarà un casino. Non riescono a mettersi d’accordo su niente. Mentre noi cerchiamo di costruire un piano per le bollette questi litigano su tutto. Questo farà perdere credibilità all’Italia, ci isoleremo in Europa e perderemo i soldi del PNRR. Conosco le specialità della casa, quando Salvini dice governeremo per cinque anni si prepara a buttare giù il governo in un anno”.

Nonostante i sondaggi, per Di Maio “la nostra rimonta è possibile. Possiamo battere il centrodestra e convincere gli indecisi”.

Il ministro degli Esteri ha poi rimarcato la necessità di “una commissione d’inchiesta nella prossima legislatura che elimini ogni dubbio sui finanziamenti russi ai partiti perché Putin è colui che sta aumentando le bollette alla nostra gente. Paghiamo bollette stratosferiche a Putin. Se c’è qualcuno che ha flirtato con Putin, politicamente ma anche economicamente, noi lo vogliamo sapere”.

“Quando ho proposto la commissione parlamentare d’inchiesta alcuni partiti si sono opposti. Cosa hanno da nascondere? Salvini ha un accordo con il partito di Putin, un memorandum d’intesa, mentre Conte riceveva gli applausi dell’ambasciata russa a Roma quando faceva le risoluzioni sull’Ucraina. Io queste cose le voglio accertare”, ha concluso.