Le parole del leader della Lega

Matteo Salvini, leader della Lega, ha annunciato il luogo in cui il centrodestra chiuderà la campagna elettorale: “Abbiamo prenotato Piazza del Popolo per il 22 settembre e quindi contiamo di esserci tutti”. A Roma saranno presenti tutti i leader dei partiti della coalizione.

“No alle larghe intese”

Salvini ha spiegato che “chi sceglie la Lega, sceglie il centrodestra unito. Dal 26 settembre se vinciamo, governerà il centrodestra”, chiudendo così le porte alle larghe intese.

“Altro paio di maniche è mettersi d’accordo oggi per bloccare aumenti di luce e gas – ha aggiunto Salvini – sto inseguendo disperatamente quasi come uno stalker stasera Letta, Renzi e Di Maio”. Per firmare un decreto “da 30 miliardi” per bloccare gli aumenti delle bollette “sono disponibile anche oggi pomeriggio ma inspiegabilmente non c’è risposta da sinistra”.

TikTok

Salvini ha anche affermato: “A me piace TikTok, mi dispiace che gli altri non lo usino. Anche io magari pensavo che i social, TikTok in particolare, fossero per i balletti e invece c’è gente che ti dà idee intelligenti. Io ogni sera imparo qualcosa”.

“Il dibattitto sul ‘no’ a numero chiuso a medicina e’ partito anche da lì – ha aggiunto – quello sul prolungamento dell’ora legale è in rete”. Anche “la discussione sui libri di testo che cambiano edizione ogni anno per cambiare tre parole è in rete, quindi mi dispiace per chi non c’è”.