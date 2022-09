Le parole del presidente dei pentastellati

Stando ai dati parziali, il MoVimento 5 Stelle sta ottendendo il 15% dei consensi sia alla Camera che al Senato con potenzialmente 9 seggi nella prima e 4 nella seconda.

Durante la notte, il leader Giuseppe Conte ha affermato: “Quando ho rinunciato a correre per le suppletive eravamo in una fase diversa per il Movimento che stavamo riorganizzando: occorreva una mia assoluta concentrazione nella fase di rinnovamento interno e di traversie, nodi e scissioni: non mi sentivo di assumermi una responsabilità tanto per entrare in Parlamento. Ora mi sono candidato per essere protagonista, con gli altri parlamentari, di una intensa stagione parlamentare. Chiaramente questa volta non rinuncerò”.

E su Facebook: “Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico: i cittadini hanno riconosciuto tutta la forza delle nostre proposte. Con questa sciagurata legge elettorale il centrodestra è maggioranza in Parlamento, ma non nel Paese. La nostra sarà un’opposizione intransigente. Saremo l’avamposto per l’agenda progressista contro le disuguaglianze, a protezione delle famiglie e delle imprese in difficoltà, a difesa dei diritti e dei valori della nostra Costituzione. Sentiamo tutto il peso della fiducia che ci avete dato, non la tradiremo mai”.

Infine, “sul reddito di cittadinanza saremo una barriera insuperabile. Chi pensa di toccarlo dovrà fare i conti con noi”.