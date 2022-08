M5S, pubblicate le liste dei candidati, chi sono i 15 blindati da Giuseppe Conte

Redazione di

19/08/2022

Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato sul web le liste dei candidati nei collegi plurinominali della Camera e del Senato per le elezioni del 25 settembre.

Il leader Giuseppe Conte si candida a Montecitorio come capolista in quattro regioni e cinque collegi: Lombardia 1 (in 2 collegi), Campania 1 (primo collegio), Puglia 1 e Sicilia 1 (primo collegio).

Capilista anche le 15 persone inserite da Conte nel suo listino, approvato in blocco dagli iscritti con il 90% dei consensi.

Ne fanno parte:

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino , candidata alla Camera che sarà capolista in tutti e quattro i collegi del Piemonte.

, candidata alla Camera che sarà capolista in tutti e quattro i collegi del Piemonte. L’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho che è capolista nei plurinominali Calabria 01 ed Emilia Romagna 03 per la Camera.

che è capolista nei plurinominali Calabria 01 ed Emilia Romagna 03 per la Camera. La capogruppo a Palazzo Madama Mariolina Castellone nel collegio Campania 01 per il Senato.

nel collegio Campania 01 per il Senato. Il notaio Alfonso Colucci corre per la Camera ed è capolista nel collegio Lazio 1 – 02.

corre per la Camera ed è capolista nel collegio Lazio 1 – 02. L’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa è nel listino plurinominale nel collegio Campania 1 – 02 per Montecitorio.

è nel listino plurinominale nel collegio Campania 1 – 02 per Montecitorio. Il docente universitario Livio De Santoli , candidato alla Camera, è capolista nel collegio Lazio 1 – 01.

, candidato alla Camera, è capolista nel collegio Lazio 1 – 01. La senatrice Barbara Floridia è ricandidata a Palazzo Madama nel collegio Sicilia 02.

è ricandidata a Palazzo Madama nel collegio Sicilia 02. Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S, è capolista nel collegio Campania 2 – 02.

Il senatore uscente Ettore Licheri corre per il Senato come capolista in Sardegna, Piemonte e Toscana.

corre per il Senato come capolista in Sardegna, Piemonte e Toscana. Il ministro uscente per l’Agricoltura Stefano Patuanelli è candidato per il Senato in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania.

è candidato per il Senato in Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Il vicepresidente M5S e deputato Riccardo Ricciard i pp capolista per la Camera nei collegi Toscana 01 e 02.

i pp capolista per la Camera nei collegi Toscana 01 e 02. Il magistrato Roberto Scarpinato è candidato al Senato nei collegi Calabria 01 e Sicilia 01.

è candidato al Senato nei collegi Calabria 01 e Sicilia 01. Francesco Silvestri , capogruppo uscente alla Camera, guida la lista M5S nel plurinominale Lazio 1 – 03 per Montecitorio.

, capogruppo uscente alla Camera, guida la lista M5S nel plurinominale Lazio 1 – 03 per Montecitorio. La vicepresidente 5 Stelle e viceministra al Mise Alessandra Todde è capolista in Lombardia 2 – 01 e Sardegna – 01 per la Camera.

è capolista in Lombardia 2 – 01 e Sardegna – 01 per la Camera. Mario Turco, altro vicepresidente M5S, è capolista in Puglia e Basilicata.

Tutte le liste qui.