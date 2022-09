Le parole del leader di Italia Viva

Convegno a Napoli per Matteo Renzi, leader di Italia Viva, alleato di Carlo Calenda (Azione), in vista del voto del 25 settembre.

Renzi ha chiarito che, in caso di vittoria del centrodestra, “noi saremo all’opposizione e non voteremo la fiducia a Giorgia Meloni. Se ci sarà un governo guidato da Draghi, noi daremo la fiducia”.

PNRR

Inoltre, se vogliamo cambiare il PNRR rischiamo di perderlo. Non penso sia la perfezione, la Bibbia, ma è meglio avere soldi che spendo che buttarli via. Quando Giorgia Meloni dice di cambiare il Pnrr, mi viene un po’ paura”.

Enrico Letta

Renzi ha parlato anche del segretario del Partito Democratico: “Letta è l’uomo più generoso che io abbia mai incontrato, sta facendo campagna elettorale per gli altri”.

Il riferimento del senatore toscano è al sostegno dichiarato da Letta sul reddito di cittadinanza. “Dare una mano a chi non ce la fa è un dovere politico, etico e morale ma accettare una misura come quella dei navigator, che non ha funzionato, è masochista per i conti pubblici”.

Luigi De Magistris

Renzo ha anche attaccato l’ex sindaco di Napoli: “Io ritengo che questa città sia stata scassata dal governo di de Magistris. Utilizzo queste parole, scassiamo tutto, credo che sia stata l’unica promessa elettorale che de Magistris abbia attuato”.

“Io ero presidente del Consiglio e – ha ricordato – il sindaco si rifiutava di fare gli incontri istituzionali e poi prendeva i soldi del patto per Napoli e per la Campania. Era un meccanismo che potremmo sintetizzare con un noto principio di alta politica, chiagni e fotti. Questa filosofia ha fatto del male a Napoli e tuttavia nella sua infinita bontà il governo centrale ha deciso di dare una mano a Napoli. È giusto? Credo che in quella situazione non vi fossero alternative, e oggi mettere in discussione, nella situazione in cui siamo, il Patto per Napoli sarebbe un gravissimo errore e sarebbe inaccettabile. Noi siamo assolutamente dalla parte del sindaco Manfredi cui va la nostra stima. Costruire buona amministrazione credo sia la vittoria di tutta Napoli, Campania e Paese, mettere in discussione il Patto per Napoli è sbagliato da parte del centrodestra”.