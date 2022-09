Le parole del leader di Forza Italia

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, in vista del voto del 25 settembre, intervistato da Il Messaggero, ha affermato che non ha mai parlato di abolizione del reddito di cittadinanza.

“In Italia, un quarto della popolazione, soprattutto al Sud, vive in condizioni di povertà – ha spiegato l’ex premier – e non possiamo certo abbandonarla a se stessa. Il reddito va riformulato, per assistere seriamente chi ha davvero bisogno. Ai giovani, invece, bisogna dare delle opportunità di lavoro”.

“La sinistra non parla più di Mezzogiorno – ha proseguito Berlusconi – forse perché sa che è una terra da cui non prende molti volti. Per noi invece il Sud è una priorità assoluta. È grazie a Forza Italia che una soglia minima del 40% del PNRR è vincolata al Sud”.

“Meglio TikTok che la TV”

Berlusconi, sbarcato di recente su TikTok, ha poi detto che “i confronti televisivi andavano bene trent’anni fa, oggi credo siano uno strumento vecchio, cristallizzato”. Continuerà ugualmente ad andare in TV ma il leader di FI pensa che i “faccia a faccia” non spostino più voti come succedeva tempo fa.

“Giorgia Meloni è davvero brava”

Infine, a proposito degli alleati, Berlusconi ha detto: “Giorgia Meloni è davvero brava, sa come parlare al suo elettorato e non ha bisogno di alcun consiglio. Del resto, io dico da uomo di televisione oltre che da leader politico, nella comunicazione una persona è credibile quando è davvero se stessa, Giorgia e io abbiamo storie diverse, un linguaggio diverso, una cultura politica diversa, funzioni diverse nella coalizione. Questo non ci impedisce di collaborare lealmente. Il centrodestra ha tre leader, tutti indispensabili per vincere”.