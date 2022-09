I messaggi dei due

Viktor Orban, premier ungherese, su Facebook, si è congratulato con Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d’Italia che ha vinto le elezioni.

Orban ha scritto: “Una vittoria più che meritata. Congratulazioni! Bravo, Giorgia!”, condividendo una foto dove i due sono seduti su una scalinata.

Messaggio anche di Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, che su Twitter ha scritto: “Il popolo italiano ha deciso di riprendere in mano il proprio destino, eleggendo un governo patriottico e sovranista. Bravi Giorgia Meloni e Matteo Salvini, per aver resistito alle minacce di una Unione europea anti-democratica e arrogante, ottendendo questa grande vittoria”.

Anche AFD, partito dell’ultradestra tedesca, si è congratulato co Meloni: “Gli italiani hanno votato con assoluta maggioranza per l’Alleanza di Giorgia Meloni e i suoi partner Lega e Forza Italia. Come Alternative fuer Deutschland ci congratuliamo con Giorgia Meloni per la sua vittoria, e ci auguriamo che possa essere la prima donna alla guida di un governo italiano. Nonostante tutti gli avvisi antidemocratici della presidente della Commissione Ue e d altri politici, gli italiani hanno deciso come la Svezia prima di loro per un cambiamento politico. E questa e’ una buona destra democratica. Il successo elettorale di Fratelli d’Italia è una nuova vittoria della ragione. La Germania, con la sua colazione semaforo di sinistra e verdi è abbastanza sola in Europa”.