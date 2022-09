Le parole del presidente della Camera

Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, intervenuto a RTL 102.5, ha affermato che “il Governo Draghi non aveva più una maggioranza stabile”.

Per Fico – non candibile per la regola del doppio mandato del MoVimento 5 Stelle – ha aggiunto: “Io credo che dobbiamo avere governi politici. La legge elettorale non è una buona legge elettorale, costruita ad arte nel 2017 per cercare di favorire le aggregazioni, perché all’epoca M5S andava da solo. Chi oggi ha alleati ha maggiore favore per i collegi uninominali. Io credo che bisogna avere governi politici, per avere chiare responsabilità e chiari meriti”,

Per il presidente della Camera “il grande tema attuale sia quello dei cambiamenti climatici. I partiti devono mettere questo tema al primo posto”. Fico ha anche affermato che “dire che se vincono la destra e Meloni torna il fascismo è una stupidaggine. Va fatta una battaglia politica sui programmi”.

Accordi col Partito Democratico? Fico è stato chiaro: “In questo momento non ci sono margini di accordi o condivisioni particolari. In questo momento non ci sono possibilità. Noi abbiamo un’agenza progressista chiara. Con questo PD, in questo momento, non siamo riusciti ad andare insieme alle elezioni“.

Infine, a proposito del tetto ai due mandati, Fico ha detto che “è una regola che ci siamo dati all’inizio dell’avventura del M5S, nel 2009. È giusto rispettarla, la coerenza è molto importante, l’abbiamo rispettata e credo che sia stato compreso dalle perone come atto coerente”.