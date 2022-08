Lo ha pubblicato Silvio Berlusconi su Instagram

Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, su Instagram ha pubblicato il simbolo della lista unitaria del centrodestra per le elezioni del 25 settembre dall’estero.

Berlusconi ha anche scritto: “Un messaggio per i 6 milioni di italiani che vivono all’estero. Siamo stati noi a istituire il Ministero per gli italiani nel mondo, abbiamo consentito loro di votare per eleggere i loro rappresentanti nel Parlamento italiano. Anche a queste elezioni politiche potete votare – già nei prossimi giorni – la lista unitaria del Centro Destra che porta i nomi mio, di Giorgia Meloni e di Matteo Salvini“.

Sempre Berlusconi, alll’apertura della campagna elettorale a Bergamo, in una telefonata ai presenti, ha detto: “Speriamo come Forza Italia di arrivare vicino al 20% e anche oltre. Si deve vincere e io credo che ce la faremo. Non sono riuscito ad esserci perché ho registrato venti messaggi televisivi da mandare tutto agosto. Una pillola al giorno leva il medico di torno; una pillola del nostro programma al giorno dovrebbe levare di torno i signori della sinistra”.

Infine, Antonio Tajani, coordinatore nazionale di FI, ha spiegato che nel simbolo di Forza Italia” alle prossime elezioni “che presenteremo presto ci sarà il nome di Berlusconi e un riferimento esplicito della nostra appartenenza al PPE”, il Partito Popolare Europeo.