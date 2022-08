Le parole del leader della Lega

Matteo Salvini, leader della Lega, intervenuto a Morning News, su Canale 5, ha affermato: “Parlo di vita reale, non di legge elettorale o dei litigi tra Calenda e Letta. Gli italiani dopo due anni di Covid e bollette chiedono unità e soluzioni. La Lega al tavolo del programma sta portando alcune proposte. In queste ore stiamo lavorando perché questo governo tagli le tasse su pane e beni di prima necessità, Costo un miliardo su base trimestrale”.

Salvini ha, poi, insistito sulla necessità di presentare agli italiani “almeno una parte della squadra di chi guiderà il Paese. Ricordiamoci che ancora non abbiamo vinto. Noi possiamo proporre idee, abbiamo tanti sindaci e presidenti di Regioni. Chiederò a Meloni e Berlusconi i nomi dei ministri più importanti, penso all’Economia”.

L’ex vicepremier ha ance promesso: “Ho fatto un fioretto: non rispondere agli insulti della sinistra. Al di là delle chiacchiere, serve assumere entro il 2023 diecimila poliziotti e andare avanti con il piano carceri, ne servono di nuove”.

Salvini, inoltre, ha aggiunto: “Il nostro impegno sarà superare la DAD, le mascherine obbligatorie, i bimbi a casa per mesi. Da settembre scuola in presenza per tutti. Ci sono gli impianti di aereazione su cui abbiamo messo decine di milioni di euro”.

Infine, il leghista ha anticipato che “questa settimana in CdM su proposta della Lega questo governo approverà un decreto che rinnova fino al 30 settembre gli sconti su bollette della luce, gas e sconti carburante per chi fa benzina”.