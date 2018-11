gli obiettivi del movimento

Il Movimento Disabili Articolo 14 è aperto a tutte candidature da ogni regione italiana per le prossime elezioni europee .

Ne dà notizia il fondatore Giovanni Cafaro che spiega: ” Il 70 % dei candidati saranno disabili il 30 % normodotati della società civile. Candidature aperte a liberi professionisti, giornalisti, manager , imprenditori , dipendenti e disoccupati.

Per candidarsi gratuitament eè necessario cliccare sulla pagina iscrizioni del sito www.movimentodisabiliarticolo14.it

Tutta la campagna elettorale sarà a costo zero e finanziata da donazioni libere di iscritti sia disabili che normodotati , dalle loro famiglie e da sostenitori .

Il Movimento si propone di raggiungere , in due anni, i seguenti obiettivi :

Modificare la legge n.68/99 al Parlamentoitaliano ed al Parlamento Europeo eliminando le sanzioni e introducendo l’obbligodell’Articolo 14 estendendolo anche agli Enti Pubblici e alle Cooperative ditipo A

· Creare con la modifica della legge e l’introduzioneobbligatoria della convenzione in Articolo 14 , in due anni, 1 Milionedi posti di lavoro per disabili e normodotati a COSTO ZERO

Soluzione a costo zero: L’articolo 14 permette alle cooperative sociali di assumere i disabili per conto delle aziende obbligate, la cooperativa contemporaneamente attiva le assunzioni di persone disoccupate o professionisti che svolgeranno servizi e consulenze presso le Aziende che firmano l’articolo 14 .

I vantaggi per chi applica l’Articolo 14 sono notevoli e a costo zero e ne beneficiano tutti : i disabili , i normodotati, le cooperative e le aziende .

Fondo per l’occupazione disabili : un tesoretto con valore stimato in circa 15 Miliardi di euro annui, consiste nella sommatoria delle sanzioni che le aziende italiane versano per le mancate assunzioni di disabili secondo la legge obbligatoria n.68 del 1999 .

Le aziende e gli Enti Pubblici sopra i 15 dipendenti sono obbligati dalla legge n.68/99 ad assumere disabili .

Tra gli obbligati ci sono anche : società sportive professioniste, le redazioni giornalistiche e televisive, i partiti politici le aziende di ogni settore ,gli enti pubblici .

Il Movimento Disabili Articolo 14 vuole creare lavoro , eleggere e presentare nelle istituzioni persone con disabilità e diventare il primo Movimento che rappresenta tutti i disabili italiani e i loro familiari, un Movimento che tutela i diritti dei disabili e li aiuta ad inserirsi nel mondo del lavoro”.