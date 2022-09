Il funerale si celebrerà il 19 settembr

La regina Elisabetta II sarà sepolta in una bara rivestita di piombo. I suoi funerali si svolgeranno la prossima settimana, lunedì 19 settembre, nell’Abbazia di Westminster, a Londra.

Stando a quanto riportato da Telegraph, la bara rivestita di piombo è “effettivamente una bara nella bara” ed è così pesante che richiederà otto portatori anziché i sei standard, forniti dalle forze armate.

La bara sarà di biombo perché Elisabetta II sarà sepolta nel King George VI Memorial Vault, invece di ricevere una sepoltura tradizionale.

La bara è stata realizzata dalla ditta specializzata Henry Smith, fondata nel 1869 e chiusa nel 2005, durante il quale ha anche realizzato la bara per il duca di Edimburgo, insieme a quelle di celebrità come Diana Dors, Freddie Mercury e Jimi Hendrix.

Dopo essere stata accuratamente realizzata, la bara è stata preservata dall’agenzia funebre JH Kenyon Ltd, che si è anche occupata dei funerali di re Giorgio VI e di Winston Churchill, fino agli anni ’90, prima che l’azienda di famiglia Leverton and Sons prendesse il controllo nel 1991, occupandosi delle esequie della principessa Diana, della principessa Margaret, della lady di ferro Margaret Thatcher, George Orwell e altri.

Il funerale della regina si svolgerà alle 11 del 19 settembre. È stato anche confermato durante la proclamazione ufficiale del re Carlo III che la data sarà un giorno festivo in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Tuttavia, non tutti avranno un giorno di ferie in più perché dipenderà da ciò che i datori di lavoro specifici decideranno di fare.