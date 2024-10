Le condizioni dell’esponente di Più Europa sono in miglioramento

Emma Bonino, esponente di Più Europa, ha accusato ieri pomeriggio difficoltà respiratorie che hanno reso necessario il suo ricovero presso il reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, diretto dal professor Mario Bosco. La notizia è stata confermata dall’ufficio stampa del suo partito. Nonostante la gravità iniziale della situazione, Bonino ha mostrato segni di miglioramento significativi grazie alle terapie. Le sue condizioni, sebbene ancora monitorate con attenzione, sono in netto miglioramento.

Messaggi di supporto dalla politica

La notizia del ricovero di Emma Bonino ha subito provocato una forte ondata di solidarietà dal mondo politico italiano. Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, ha espresso il suo sostegno dichiarando: “Auguri di pronta e completa guarigione all’amica e collega Emma Bonino, da anni impegnata in una battaglia comune al sottoscritto contro un tumore. Spero di rivederla presto nuovamente in prima fila nel combattere le sue battaglie politiche al servizio dei cittadini e del Paese”. Calderoli ha sottolineato l’importanza del contributo di Bonino al panorama politico nazionale, auspicando un suo rapido ritorno.

Anche Mara Carfagna, attraverso il social network X, ha voluto far sentire la sua vicinanza a Emma Bonino, scrivendo: “Un grande abbraccio ad Emma Bonino, con auguri sinceri di pronta guarigione. Che possa rimettersi presto e tornare all’impegno politico con la passione, l’entusiasmo e la vitalità di sempre”. Carfagna, esponente di Azione, ha messo in luce la tenacia e la determinazione che hanno sempre contraddistinto Bonino nelle sue numerose battaglie politiche.

Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, ha inviato un messaggio di incoraggiamento all’esponente di Più Europa, esprimendo il desiderio di rivederla presto operativa nella scena politica. “Un sincero augurio di pronta guarigione ad Emma Bonino, da parte mia e di Noi Moderati. La aspettiamo presto al lavoro, per continuare a dare il solito grande contributo di passione e di idee alla politica”. Lupi ha riconosciuto il peso specifico delle idee e dell’energia di Bonino all’interno del dibattito politico italiano, auspicando una sua pronta ripresa.

A farsi sentire pureCarlo Calenda, segretario di Azione, che ha voluto rivolgere un pensiero speciale a Emma Bonino, inviando un affettuoso augurio a nome suo e di tutto il partito. “Rivolgo a Emma Bonino, a nome mio e di tutta Azione, un affettuoso augurio di pronta guarigione e di una rapida ripresa”. Calenda ha evidenziato il legame di rispetto e ammirazione verso l’esponente politica, augurandosi di rivederla presto in piena attività.