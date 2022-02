Dopo il commento del giornalista Davide Maggio

Davide Maggio, giornalista che si occupa soprattutto di televisione, commentando uno degli abiti indossati da Emma Marrone durante il Festival di Sanremo 2022, ha affermato: “Se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete”.

Parere che non è affatto piaciuto alla cantante 37enne che, sul palco dell’Ariston, ha portato in ogni serata un forte messaggio femminista: “Buongiorno a tutti dal medioevo, con il body shaming. Evitate di ascoltare e leggere commenti del genere, il vostro corpo è perfetto così com’è, dovete amarlo e rispettarlo e vi dovete vestire come vi pare. Anzi. con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti”.

Emma Marrone ha continuato così: “Questo mi fa capire che la mia canzone oltre che bellissima era necessaria in questo Sanremo, perché è importante parlare di femminismo di donne e di rispetto delle donne. Perché le persone si dimenticano che le parole hanno un peso specifico”.

La replica stizzita del giornalista, su Twitter, dove ha un seguito di oltre 68mila utenti, non s’è fatta attendere: “Mi fa tanta tenerezza, punta sul body shaming per giustificare semplicemente una scelta di stile. Da Emma Marrone proprio non me l’aspettavo. Anche perché sa benissimo che quando aizza i suoi fan… la shitstorm che scatena è ben più pesante di un commento estetico. Vergognati”.