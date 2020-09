Le parole dell'attrice in TV

Confessione shock dell’attrice Catherine Spaak a Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele su Raiuno: «Non provo nessuna vergogna a parlarne. Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo. Sei mesi fa ho avuto un’emorragia cerebrale e, successivamente, delle crisi epilettiche dovute alla cicatrice».

L’attrice 75enne, ospite per presentare il suo nuovo film, La vacanza, che sancisce il suo ritorno al cinema, ha poi aggiunto: «Non sono venuta qui solo per parlare del mio film. Voglio che alle persone arrivi un messaggio: se siamo malati non dobbiamo vergognarci. Un’emorragia non fa piacere a nessuno, ma oggi qui con il sorriso, con la capacità di ragionare e di parlare, ma anche di ribellarmi. Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti che si va avanti».

La causa più comune di un’emorragia cerebrale è l’aumento della pressione sanguigna che, se elevata, può indeboire le pareti arteriose e portare alla rottura. Quando ciò succede, il sangue si accumula nel cervello e può portare ai sintomi di un ictus. Altre cause: aneursima, malformazioni artero-venose, cancro con metastasi al cerello, depositi di proteine amiloidi lungo i vasi sanguigni, abuso di droghe e alcuni farmaci.

I sintomi si possono sviluppare improvvisamente o nel tempo: Forte mal di testa improvviso; Convulsioni senza precedenti di convulsioni; Debolezza in un braccio o in una gamba; Nausea o vomito; Diminuzione della stato di vigilanza, letargo.

E ancora: Cambiamenti nella vista; Formicolio o intorpidimento; Difficoltà a parlare o a capire le parole; Difficoltà a deglutire; Difficoltà a scrivere o a leggere; Perdita di abilità motorie e tremori alle mani; Perdita di coordinamento; Perdita di equilibrio; Anormale senso del gusto; Perdita di conoscenza.