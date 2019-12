Dramma a Eraclea (Venezia)

Dramma a Eraclea, comune della città metropolitana di Venezia.

Un uomo, a bordo della sua auto, una Fiat Punto, è uscito di strada e si è schiantato contro un albero. Un camionista si è fermato per prestare soccorso. Una volta che si è accorto dell’assenza di conseguenze per l’automobilista, è ripartito ma non si è accorto della vittima dell’incidente e lo ha travolto, uccidendolo.

La tragedia è avvenuta alle 4.45 di stamattina, giovedì 19 dicembre, in via Fausta. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Un 35enne del luogo era riuscito da solo ad uscire fuori dalla sua auto ma il conducente di un mezzo per la raccolta dei rifiuti, dopo che si è sincerato del suo stato di salute, non si è accorto che era ancora vicino al camion e, ripartendo, lo ha investito. Infatti, dopo avere sentito un rumore, il camionista è sceso dal mezzo e si è accorto di quanto successo.

I Carabinieri hanno deviato il traffico e ricostruito la dinamica del sinistro. Le operazioni sono terminate due ore dopo.