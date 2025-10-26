Nel Regno Unito

Errore clamoroso nel Regno Unito: detenuto rilasciato per sbaglio dopo condanna per aggressioni sessuali. Caccia all’uomo in corso a Londra.

Un errore che scuote il Regno Unito. Un migrante etiope condannato per gravi reati sessuali è stato liberato per sbaglio, scatenando polemiche politiche, proteste e una vera e propria caccia all’uomo.

Un detenuto pericoloso rimesso in libertà per errore

Aveva ricevuto una condanna a 12 mesi di carcere per aggressioni sessuali ai danni di una ragazzina di 14 anni e di una donna. Nonostante ciò, Hadush Kebatu, migrante etiope ospitato in una struttura per richiedenti asilo a Epping, sobborgo di Londra, è stato rilasciato erroneamente dal carcere di Chelmsford.

Le autorità penitenziarie hanno confermato l’accaduto e si sono dette impegnate “urgentemente” nel lavorare con la polizia per riportarlo in custodia. “Stiamo lavorando urgentemente con la polizia per riportare in custodia un detenuto in seguito a un rilascio errato dal carcere di Chelmsford”, ha dichiarato un portavoce del servizio penitenziario britannico.

Da quel momento, è cominciata una caccia all’uomo che ha coinvolto forze di polizia locali e nazionali. Le ultime segnalazioni riferiscono che Kebatu è stato visto salire su un treno diretto a Londra dalla stazione ferroviaria di Chelmsford. Da allora, nessuno sa dove si trovi.

Il caso accende il dibattito sull’accoglienza

L’uomo era stato ospitato nel Bell Hotel, struttura adibita a centro di accoglienza per richiedenti asilo. Proprio la sua presenza lì aveva già acceso le tensioni. Le proteste della comunità locale, inizialmente pacifiche, erano presto degenerate in scontri con la polizia, dando voce a un malcontento più ampio nei confronti del sistema di accoglienza britannico.

Reazioni durissime dalla politica

L’episodio ha avuto un impatto immediato sulla scena politica. Il primo ministro laburista Keir Starmer, già sotto pressione per la gestione dell’immigrazione, è finito al centro delle critiche. In una nota ufficiale, ha dichiarato: “Questo rilascio accidentale è totalmente inaccettabile. Quest’uomo deve essere catturato ed espulso per i suoi crimini”.

Il vicepremier e ministro della Giustizia David Lammy ha espresso la sua indignazione: “Sono furioso. Ho ordinato un’indagine urgente”. Lammy ha anche confermato la sospensione dell’agente penitenziario responsabile della scarcerazione.

L’opposizione non ha perso tempo. La leader conservatrice Kemi Badenoch ha parlato di un vero e proprio “crollo dell’intero sistema sotto il governo laburista”. Mentre Nigel Farage, leader del partito di destra Reform UK, ha descritto il Regno Unito come “un Paese a pezzi”.

Errori e responsabilità

Il carcere di Chelmsford, da cui Kebatu è stato liberato, è ora sotto indagine. La direzione dell’istituto penitenziario è al centro delle critiche per non aver seguito le procedure standard di rilascio. Un agente è stato rimosso dall’incarico, ma non è ancora chiaro se si sia trattato di negligenza individuale o di un problema sistemico.

La gravità dell’accaduto è amplificata dalla natura del crimine commesso. Kebatu, infatti, era stato condannato per aver aggredito sessualmente una ragazza minorenne e una donna. Reati che avrebbero dovuto portare alla massima attenzione da parte delle autorità.

L’uomo è ancora in fuga

Al momento della pubblicazione di questo articolo, Hadush Kebatu è ancora latitante. La polizia ha intensificato le ricerche e ha chiesto la collaborazione dei cittadini. Nessuna pista viene esclusa, ma il suo spostamento su un treno verso Londra fa temere che possa essersi già nascosto in qualche area della capitale, magari aiutato da conoscenti.

Le forze dell’ordine hanno pubblicato la sua foto e invitano chiunque lo avvisti a contattare immediatamente le autorità, senza tentare un approccio diretto.

FAQ

Chi è Hadush Kebatu?

È un migrante etiope condannato nel Regno Unito per aggressioni sessuali ai danni di una minorenne e di una donna.

Perché è stato rilasciato?

Per un errore del carcere di Chelmsford. Un agente è stato sospeso.

Dove si trova adesso?

È in fuga. È stato visto salire su un treno per Londra, ma la sua posizione attuale è ignota.

Cosa ha detto il governo britannico?

Il primo ministro Keir Starmer ha definito il rilascio “inaccettabile”. Il ministro della Giustizia ha avviato un’indagine urgente.

Ci sono rischi per la sicurezza pubblica?

Le autorità stanno cercando di localizzarlo al più presto. La polizia invita i cittadini a non avvicinarlo.