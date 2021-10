È successo in provincia di Brescia

Esplosione in uno studio dentistico di Ospitaletto (Brescia).

In gravi condizioni un odontoiatra di 44 anni.

Leggermente ferita una paziente di 14 anni.

A Ospitaletto, nel Bresciano, c’è stata un’esplosione in uno studio dentistico. L’incidente è avvenuto ieri, martedì 19 ottobre.

Durante un intervento su un paziente, infatti, è scoppiato un becco bunsen, utilizzato per scaldare gli attrezzi. Un dentista e l’assistente sono rimasti gravemente ustionati al corpo e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso.

Il dentista, 44 anni, ha riportato ustioni di 2/o e 3/o grado al volto, collo, torace, addome e arti superiori. L’assistente, 40enne, ha riportato ustioni di 2/o grado a volto e torace. Ferita leggermente una paziente 14enne.

Il dentista è stato poi trasportato al centro grandi ustionati di Genova. Le sue condizioni restano sono gravi. La Procura con il sostituto procuratore Teodoro Catananti ha aperto un’inchiesta per capire le cause dell’esplosione.

Come riportato su BresciaToday.it, le fiamme hanno avvolto completamente l’odontoiatra a causa del camice monouso che viene indossato sopra gli abiti da lavoro, in funzione igienica, sanitaria e anti Covid-19.