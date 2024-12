A Molazzana (Lucca)

Nella notte, una violenta esplosione ha devastato una villetta isolata nel borgo montano di Eglio, nel comune di Molazzana (Lucca), in Garfagnana.

La tragedia, avvenuta intorno alla mezzanotte, ha coinvolto una coppia di origine asiatica, proprietaria dell’abitazione. I vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 69 anni, mentre proseguono le ricerche della moglie 52enne.

Le dinamiche dell’esplosione

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata causata da una fuga di gas. La deflagrazione ha provocato un incendio con fiamme alte, seguito dal crollo completo della struttura. L’abitazione, acquistata dalla coppia qualche anno fa, era utilizzata principalmente come residenza per le vacanze. “Intorno a mezzanotte c’è stata una grossa deflagrazione con fiamme alte e poco dopo la casa è collassata“, ha dichiarato il sindaco di Molazzana, Andrea Talani, accorso sul posto per monitorare la situazione.

Le vittime: una coppia benvoluta

La tragedia ha scosso la comunità di Molazzana, un piccolo borgo immerso nella natura. La coppia, composta da un uomo di origine singaporiana e una donna taiwanese, era molto apprezzata dagli abitanti del luogo. “Erano due persone ben volute in paese,” ha aggiunto il sindaco Talani. Nonostante la casa fosse situata in una zona isolata, fuori dal centro abitato, i due avevano stretto un legame speciale con la comunità locale.

I soccorsi e le operazioni di ricerca

I vigili del fuoco, giunti sul posto poco dopo l’incidente, hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca tra le macerie. Alle 11 del mattino, è stato ritrovato il corpo senza vita dell’uomo. Le squadre di soccorso continuano a lavorare senza sosta per individuare la donna ancora dispersa. La situazione è resa complicata dalla posizione remota della villetta e dall’instabilità dei detriti.