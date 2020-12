È successo nel Regno Unito

Una donna dell’Essex, Regno Unito, ha offerto una ricompensa di 15mila sterline (circa 16.500 euro) per chiunque le possa dare informazioni utili per il rintracciamento dei suoi due amati cani, Bonnie e Clyde, di razza Chow Chow, che le sono stati rubati venerdì scorso, 27 novembre. Ne dà notizia il Daily Star.

Dani Lines, 23 anni,ha acquistato i due cuccioli lo scorso ottobre e si ritiene che abbiano un valore di oltre 25mila sterline (circa 27mila euro), come riportato su EssexLive.

Venerdì scorso, il mondo della 23enne è crollato quando Bonnie e Clyde le sono stati rubati dalla sua casa di Nazeing, mentre si trovavano liberi nel campo che la loro famiglia aveva affittato lì vicino, insieme ad altri due cani da pastore Bull Herder. Quando, però, Dani ha richiamato i suoi animali, di Bonnie e Clyde nessuna traccia.

La 23enne ha raccontato alla stampa locale: «Di solito li lasciamo correre liberamente fuori. È uno spazio sicuro e recintato. Bonnie e Clyde sono i primi a tornare di corsa in casa, poi si sdraiano accanto al mio fuoco e dormono per ore, è la loro routine».

Dani ha chiesto ai suoi vicini se avessero sentito o visto qualcosa di sospetto e uno ha detto «di avere sentito un cane urlare, strillare e piangere, quindi non so se uno di loro sia stato trascinato dalla loro pelliccia. I miei cani non vanno con gli sconosciuti, se vuoi che lo facciano, devi trascinarli».

E ancora: «Ci sono solo quattro chow chow nel Paese e i miei sono i due più grandi: la mia preoccupazione ora è che alleveranno Bonnie e Clide che non hanno mai avuto una cucciolata. So quanto orrore proveranno».

Dani ha quindi deciso di offrire una ricompensa di 15mila sterline: «Non sono mai stata un giorno senza i miei cani. Non sono neanche andata in vacanza per non lasciarli soli, fanno della mia casa una casa».