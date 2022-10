Le avversarie degli Azzurri di Mancini

L’Italia, campione in carica, dovrà affrontare Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta nel girone C delle qualificazioni agli Europei di calcio del 2024, in programma in Germania. Così il sorteggio (non proprio benevolo) di Francoforte.

Quindi, gli Azzurri di Mancini, per partecipare all’edizione tedesca degli Europei – da campioni in carica – dovranno vedersela ancora una volta con l’Inghilterra, dopo la finale di Londra del 2021 e i match di Nations League. Poi, la doppia sfida con l’Ucraina e la rivincita con la Macedonia del Nord, dopo la sconfitta dolorosissima di Palermo che ha sancito l’eliminazione dell’Italia dai prossimi Mondiali del Qatar. Infine, le partite con Malta, isola non troppo distante dalla Sicilia e dove si parla anche l’italiano, non più allenata dall’ex tecnico rosanero Devis Mangia per situazioni che vanno al di là del pallone.

Gli altri gironi di qualificazione

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro.

Gruppo B: Olanda, Francia, Irlanda, Grecia, Gibilterra.

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Turchia, Lettonia.

Gruppo E: Polonia, Repubblica Ceca, Albania, Far Oer, Moldova.

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaigian, Estonia.

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania.

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakistan, Irlanda del Nord, San Marino.

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra.

Gruppo J: Portogallo, Bosnia, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein.

Le prime due di ogni raggruppamento andranno direttamente in Germania; le altre tre si qualificheranno tramite i play-off a cui accederanno le vincitrici dei gruppi di Nations League. Le gare di qualificazione ad Euro 2024 si disputeranno tra marzo 2023 e marzo 2024; i gironi si definiranno a novembre, nel 2024 si giocheranno soltanto i playoff.