Negli USA

È possibile immaginare una violenza più estrema di un omicidio commesso davanti ai propri figli? La risposta arriva da un’aula di tribunale del New Hampshire, dove un ex marine degli Stati Uniti è stato condannato a una pena che lo terrà in carcere per gran parte della sua vita.

Dustin Duren, 32 anni, è stato condannato a 45 anni di carcere con possibilità di ergastolo per aver ucciso la sua ex compagna Caitlyn Naffziger, 31 anni, con un colpo di pistola alla testa.

L’omicidio risale al 29 febbraio 2024 ed è avvenuto nell’appartamento di Duren a Berlino, nel New Hampshire, mentre la donna teneva in braccio la loro figlia di quattro anni.

Secondo quanto emerso nel processo, la scena si è consumata sul divano di casa, davanti agli occhi della bambina e sullo sfondo di una lunga e aspra disputa per l’affidamento dei figli.

L’omicidio davanti alla figlia di quattro anni

Al momento dell’aggressione, Caitlyn Naffziger stava cullando la figlia maggiore, avvolta in una coperta rosa con unicorni. La coppia, ormai separata, stava discutendo animatamente.

I pubblici ministeri hanno spiegato che Duren aveva tentato di costringere l’ex compagna a lasciare l’appartamento e a consegnargli la figlia, oltre alla loro seconda bambina di un anno.

L’uomo era convinto che la donna stesse pianificando di rapire le figlie. Una convinzione che lui stesso ha ribadito durante il processo.

Quando Naffziger si è rifiutata di andarsene, la situazione è degenerata. Secondo l’accusa, Duren è diventato sempre più aggressivo e violento.

A quel punto, con una mano ha strappato la bambina di quattro anni dalle braccia della madre. Con l’altra ha impugnato l’arma e ha sparato un colpo sul lato sinistro della testa della donna, uccidendola sul colpo.

Il racconto della bambina ai medici

Dopo aver assistito all’omicidio della madre, la bambina ha raccontato l’accaduto a un medico. Ha detto che il forte rumore dello sparo le aveva fatto male alle orecchie e che aveva visto “tanto sangue”.

“Mamma e papà stavano litigando”. “Papà ha fatto del male a me e alla mamma. La mamma aveva tanto sangue”.

Parole che sono state riportate in aula e che hanno avuto un peso centrale nel processo.

La fuga e l’allerta Amber Alert

Dopo aver sparato, Duren ha preso con sé entrambe le figlie ed è fuggito dall’appartamento.

Le autorità hanno immediatamente diramato un Amber Alert, temendo per l’incolumità delle bambine.

Circa tre ore dopo, alcuni testimoni hanno segnalato la presenza dell’uomo e delle figlie nel parcheggio di un ristorante Applebee’s a Keene, a oltre tre ore di distanza.

Le bambine sono state ritrovate inermi e fisicamente illese.

Una separazione segnata da tensioni e spostamenti

Secondo quanto riportato dai pubblici ministeri in una memoria di condanna esaminata dal Daily Mail, la coppia si era separata nel luglio 2023.

Dopo la separazione, entrambi erano tornati dal Nevada al Minnesota insieme ai figli.

Nel gennaio 2024, Duren si era trasferito dal Minnesota al New Hampshire con una delle bambine.

Il 27 febbraio 2024, appena due giorni prima dell’omicidio, Caitlyn Naffziger aveva affrontato un viaggio di circa dieci ore in aereo per raggiungere l’ex compagno, portando con sé l’altra figlia.

L’accusa: “Un caso di controllo e rabbia”

Durante tutto il processo, l’accusa ha sostenuto che il movente fosse legato al controllo e alla rabbia.

“Lei lo ignorava o non rispondeva alle sue richieste”. “L’imputato è diventato frustrato, poi arrabbiato”.

I pubblici ministeri hanno inoltre richiamato l’attenzione sul passato militare di Duren.

“L’imputato ha detto alla polizia di essere un tiratore esperto e di sapere esattamente dove il proiettile avrebbe colpito e quale sarebbe stato il risultato”.

La versione della difesa

Duren ha raccontato in aula una versione diversa dei fatti.

Ha sostenuto che la ex compagna gli stesse chiedendo denaro che lui non aveva e che lo stesse minacciando di denunciarlo per rapimento se non avesse pagato.

La difesa ha affermato che l’uomo credeva di stare proteggendo le figlie dalla madre nel momento in cui ha sparato.

Una tesi che non ha convinto la giuria.

Le testimonianze della famiglia della vittima

Durante l’udienza di condanna, diversi familiari e amici di Caitlyn Naffziger hanno rilasciato dichiarazioni di forte impatto emotivo.

La zia della vittima, Shannon Spurgeon, ha detto: “Nulla può prepararti al dolore di perdere qualcuno come Caitlyn”. Ha aggiunto di essere stata una delle ultime persone a vederla viva. “Perderla in modo così violento e senza senso ha distrutto tutti quelli che la amavano”.

Le parole del patrigno

Anche il patrigno di Caitlyn, Tim Smith, si è rivolto direttamente a Duren. “Quando penso a Caitlyn, il primo pensiero è: dove sarebbe oggi?”. “Caitlyn stava appena iniziando a capire la sua vita e a tracciare il suo percorso. Senza dubbio ci avrebbe impressionato tutti con il suo viaggio unico, che è stato interrotto e terminato dall’imputato Dustin Duren, che l’ha giustiziata”.

Smith ha poi aggiunto: “Dustin non ha mostrato alcun rimorso e manca di qualsiasi empatia per chiunque sia stato colpito dalle sue azioni, tranne che per se stesso. Compresi i suoi figli, il che parla del suo narcisismo”.

Secondo Smith, l’omicidio è arrivato dopo “anni di classica violenza domestica da manuale”. “Come molti abusanti, Dustin è ricorso all’omicidio in un tentativo feroce di mantenere il controllo a qualsiasi costo”.

Le dichiarazioni della famiglia di Duren

Anche alcuni familiari dell’imputato hanno preso la parola, ma in sua difesa. La sorella, Heather Schlichter, ha dichiarato che Duren soffriva di depressione e disturbo post-traumatico da stress dopo il rientro dal servizio militare. “Non riuscivo a capire come fosse potuto accadere. Nulla aveva senso”.

Riferendosi al fratello minore, ha detto: “Questa non era la persona che conoscevo. Sapevo che doveva esserci qualcosa. Mio fratello lottava con la sua salute mentale, una depressione grave e il PTSD, e sapevo che doveva essere collegato a questo, perché non aveva senso”.

Il padre, Mark Duren, ha definito il figlio “un brav’uomo”.

Le ultime parole dell’imputato

Poco prima della sentenza, Dustin Duren si è rivolto al tribunale. “Sono sempre stato inorridito da quanto accaduto. Sono sempre stato devastato dal fatto che i miei figli non abbiano più una madre”.

“Fin dall’inizio ho respinto le frustrazioni sul perché e la disinformazione su me stesso, su Caitlyn, sulle nostre vite e sulle nostre famiglie. Ho sempre riconosciuto, prima di tutto, di aver tolto una vita e, come ho detto nella mia testimonianza, quella vita era importante per me, importante per i nostri figli, importante per la nostra famiglia, importante per tutti qui”.

Ha concluso affermando di aver tentato il suicidio dopo l’omicidio. “Non esiste dolore più grande al mondo di quello di perdere un figlio. Mi addoloro per voi. Mi addoloro con voi. Mi dispiace”.

FAQ

Chi è Dustin Duren?

Un ex marine statunitense di 32 anni condannato per l’omicidio dell’ex compagna.

Quando è avvenuto l’omicidio?

Il 29 febbraio 2024.

Dove è successo il fatto?

In un appartamento a Berlino, nel New Hampshire.

Le figlie sono rimaste ferite?

No, sono state ritrovate fisicamente illese.

Qual è la pena inflitta?

45 anni di carcere con possibilità di ergastolo.