Lo riporta il Daily Mail

La Ferrari potrebbe offrire al pilota britannico Lewis Hamilton l’opportunità di competere per il suo ottavo titolo mondiale al volante della prestigiosa Rossa.

Secondo una sorprendente indiscrezione proveniente dall’Inghilterra, riportata dal Daily Mail, il Cavallino Rampante sarebbe disposto a mettere sul tavolo un contratto del valore di 40 milioni di sterline, equivalenti a circa 46 milioni di euro, per il talentuoso pilota anglo-caraibico di 38 anni attualmente al servizio della Mercedes.

Secondo il tabloid britannico, i contatti tra Hamilton e la Ferrari non riguarderebbero solo alti dirigenti del team, ma persino John Elkann, presidente della casa automobilistica italiana. Hamilton è in scadenza di contratto con la Mercedes, che però rimane fiduciosa di riuscire a rinnovare il suo contratto.

Ma quale sarebbe il destino degli attuali piloti Ferrari in caso di un arrivo di Hamilton a Maranello?

Si dice che la Ferrari vorrebbe vedere Hamilton affiancato dal giovane talento Charles Leclerc, facendo così spazio per lui attraverso una ricollocazione di Carlos Sainz. Tuttavia, non si può escludere uno scambio clamoroso, con Leclerc che approderebbe alla Mercedes. Secondo il Daily Mail, comunque, la scelta di Hamilton non sarà influenzata esclusivamente dal denaro, dal momento che l’offerta di rinnovo da parte della Mercedes sarebbe simile dal punto di vista economico.

La famiglia di Hamilton non ha mai nascosto il desiderio di vederlo un giorno gareggiare per la Ferrari, e Ayrton Senna, il suo mito, avrebbe dovuto unirsi alla scuderia italiana nel ’95 se non fosse morto l’anno precedente.

Staremo a vedere…