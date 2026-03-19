Le versioni di Stati Uniti e Iran

Un caccia F-35 statunitense è stato costretto a un atterraggio di emergenza in una base americana in Medio Oriente dopo essere stato colpito durante una missione sopra l’Iran. L’episodio, avvenuto nel pieno delle operazioni militari iniziate a fine febbraio, potrebbe rappresentare il primo caso di velivolo USA danneggiato direttamente da fuoco iraniano.

Il volo di combattimento e l’atterraggio di emergenza

Secondo quanto riferito da fonti citate da CNN, il jet stava operando in una missione attiva quando è avvenuto l’incidente.

Il portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti, il capitano Tim Hawkins, ha dichiarato che l’aereo era “in missione di combattimento sopra l’Iran” quando è stato costretto a interrompere l’operazione.

Hawkins ha parlato di un “incidente” attualmente sotto indagine.

Il velivolo è riuscito ad atterrare in sicurezza in una base americana nella regione.

Il pilota è stato dichiarato “in condizioni stabili”.

La rivendicazione dell’Iran

Sul fronte opposto, l’Iran ha rivendicato l’episodio.

La televisione di Stato ha diffuso immagini che, secondo Teheran, mostrerebbero “il momento in cui il caccia F-35 è stato abbattuto nei cieli dell’Iran”.

Una versione che si discosta da quella americana, secondo cui il jet non è stato distrutto ma solo danneggiato.

Le versioni a confronto

Le informazioni disponibili delineano due narrazioni parallele:

Stati Uniti : incidente durante missione, atterraggio riuscito, indagine in corso;

: incidente durante missione, atterraggio riuscito, indagine in corso; Iran: abbattimento del velivolo.

Entrambe confermano però un elemento centrale: il jet è stato coinvolto in un evento critico durante operazioni sopra territorio iraniano.

Il contesto operativo

L’incidente si inserisce in una fase di intensificazione delle operazioni militari.

Il Comando Centrale USA coordina le attività nella regione, con missioni che includono:

attacchi a infrastrutture militari;

operazioni aeree sopra territorio iraniano;

controllo dello spazio operativo.

In questo scenario, l’episodio rappresenta un punto di attenzione immediato.