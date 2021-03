Lo hanno deciso i giudici della Sorveglianza di Milano

Fabrizio Corona torna in carcere. Lo hanno deciso i giudici della Sorveglianza di Milano.

La richiesta del ritorno in carcere dell’ex paparazzo dei VIP è stata formulata dal Pg Antonio Lamanna, rappresentante dell’accusa, e dal giudice Marina Crosti che aveva proposto la revoca del «differimento pena» per una serie di violazioni delle prescrizioni da parte di Corona.

Nell’ultima udienza, il pg Lamanna aveva sostenuto, in sintesi, che Fabrizio Corona doveva tornare in carcere perché non si cura ma fa ben altro.

Una decisione dettata dalla violazione alle due diffide – dopo la sua presenza in due note trasmissioni tv – e dalle presunte violazioni alle prescrizione imposte dai domiciliari, «il rispetto delle quali è la prima forma per dimostrare l’adesione al programma».

Corona rischia di stare in carcere fino al 17 settembre 2024 ma occorrerà capire se andranno sottratti i 9 esi che, per la difesa, sono stati già scontati e altri abbuoni. Quindi, secondo i difensori di Cona, la pena potrebbe concludersi a fine 2023.

In un video su Instagram Corona ha detto: «Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Vergogna. Chiedo, se no mi taglio veramente la vita, che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti il presidente». Ha poi detto: «Avete creato un mostro».

Corona ha anche mostrato delle macchie di sangue. Secondo il suo legale, Ivano Chiesa, si è ferito volutamente. Nella sua abitazione, in cui era in detenzione domiciliare, sono intervenuti i soccorritori del 118 e gli agenti della Questura di supporto.