Social network down nel mondo

Problemi per Facebook e Instagram in tutto il mondo, compresa l’Italia. Due dei principali social network risultano infatti “down” da alcune ore, come fanno notare moltissimi utenti su Twitter, che invece continua a funzionare.

Un portavoce di Facebook ha spiegato che “siamo consapevoli del fatto che alcune persone stiano avendo problemi ad accedere alla famiglia di app Facebook. Stiamo lavorando per risolvere il problema il prima possibile”.

Molti utenti stanno segnalando di avere problemi a usare Facebook e Instagram (soprattutto Facebook). Le difficoltà ad accedere e a pubblicare contenuti sono cominciati negli Stati Uniti, dove alcune persone hanno visto i messaggi di errore «Error code 1» ed «Error code 2» quando hanno provato a entrare su Facebook, sia dall’app che dal proprio computer. Altri hanno detto di aver letto il messaggio «Something went wrong», cioè «Qualcosa è andato storto». Nell’ultima ora sono arrivate diverse segnalazioni anche dall’Italia.