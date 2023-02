La novità annunciata da Mark Zuckerberg

Stavolta non è una fake news. Una di quelle che, periodicamente, giravano su Facebook e annunciavano che il servizio sarà a pagamento.

Meta ha, infatti, comunicato che gli utenti di Instagram e Facebook, per avere la spunta blu, cioè il segno che identifica che un profilo è stato verificato, bisognerà pagare una quota mensile (proprio come già avviene su Twitter).

Meta Verified avrà un costo di 11,99$ al mese, circa 11,20€, ma in caso di iPhone, il prezzo salirà a 14,99$, circa 14€. La novità, intanto, sarà subito attivata in Australia e Nuova Zelanda.

L’amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha spiegato che questa decisione migliorerà la sicurezza e l’autenticità dell’esperienza sui social media.

Cosa sappiamo?

Come anticipato, questa mossa arriva dopo che Elon Musk, proprietario di Twitter, ha implementato l’abbonamento premium Twitter Blue nel novembre 2022. Il servizio di abbonamento a pagamento di Meta non sarà presto disponibile per le aziende ma qualsiasi persona fisica potrà pagare per avere il badge che, prima di questa novità, era utilizzato come strumento di verifica per gli account di alto profilo per indicarne l’autenticità.

L’abbonamento darebbe agli utenti vari benefici, oltre la spunta blu: maggiore visibilità dei post, protezione dai cloni e un accesso più facile al servizio clienti. Meta ha fatto, comunque, sapere che tale cambiamento non avrà effetto sugli account già verificati.

Per ottenere il badge, occorrerà inviare un documento d’identità e gli utenti dovranno avere una foto del profilo con il volto. Non si sa, infine, la data in cui il servizio sarà attivato nel resto del mondo ma Zuckerberg ha detto che ciò avverrà “presto”.

Naturalmente questa decisione porterà a un aumento delle entrate di Meta dopo che, a novembre scorso, l’azienda aveva annunciato la perdita di 11mila posti di lavoro a causa di un eccesso di investimenti durante la pandemia di Covid-19.