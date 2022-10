Il mondo delle monete virtuali è entrato da qualche nell’e-commerce e un numero crescente di negozi offre la possibilità di acquistare usando Bitcoin e qualche altra criptovaluta popolare.

Non si tratta quindi solo più di fare investimenti con le criptovalute, ma anche di avere la possibilità di utilizzarle come soluzione di pagamento, alla pari delle valute tradizionali.

Sono sempre di più infatti i siti online che permettono di comprare prodotti e servizi utilizzando Bitcoin, e tra le ultimi arrivati c’è Paypal che accetta pagamenti in crypto.

Sebbene Bitcoin e altre Altcoin popolari rappresentino delle realtà consolidate da un punto di vista informatico, la difficoltà nell’utilizzarle per fare acquisti ‘normali’ era tra le critiche mosse nei loro confronti, ma oggi le cose stanno cambiando e in questo articolo scopriamo come si sta evolvendo la situazione.

Il primo acquisto effettuato con Bitcoin risale al 2010 per due pizze pagate 10mila BTC che al tempo corrispondevano a soli 10 Dollari USA. Considerando il valore odierno di Bitcoin, le sue pizze sono state le più care della storia.

È la volatilità delle monete digitali che rende infatti complicata la loro introduzione come metodo di pagamento nel mondo fisico, ma come vedremo anche i ‘big’ degli e-commerce stanno sviluppando dei sistemi blockchain per facilitare il pagamento in criptomonete.

I giganti del marketplace

Amazon, Starbucks e Goldman Sachs sono tre esempi di realtà ben solide da un punto di vista economico e finanziario che stanno mutando il loro approccio nei confronti delle criptomonete.

Il colosso dell’e-commerce Amazon sebbene non abbia fatto passi avanti per permettere il pagamento con Bitcoin e Altcoin, sta infatti creando e acquistando domini web relativi alle monete digitali come amazonethereum.com o amazonbitcoin.com.

Il CEO di Starbucks ha invece dichiarato l’intenzione di introdurre la tecnologia Blockchain e soluzioni di pagamento in monete digitali per i suoi clienti.

E lo stesso ha deciso di fare Goldman Sachs ma in un modo completamente diverso.

La famosa società finanziaria ha espresso l’intenzione di introdurre Bitcoin nella borsa di Wall Street per espandere le operazioni di trading.

Da un punto di vista normativo, questa scelta potrebbe favorire l’introduzione di Bitcoin e di altre Altcoin dello stesso livello all’interno del sistema economico tradizionale.

Dove e cosa si può acquistare con le monete digitali?

Se Amazon non ha ancor aperto le porte del suo e-commerce alle valute digitali non c’è da temere, ci sono tanti siti che permettono di acquistare in Bitcoin e in altre valute digitali.

Gli USA sono stati i primi ad introdurre i Bitcoin ed altre valute virtuali come soluzioni di pagamento, e più precisamente il retailer Overstock.com che dal 2014 permette ai suoi clienti di spendere Bitcoin e altre valute digitali per acquistare qualsiasi prodotto.

Una scelta che a conti fatti risulta azzeccata, considerando che ad oggi questa opzione di pagamento ha fruttato ogni anno ben 5milioni di dollari.

Il famoso sito web di viaggi Expedia permette agli utenti di acquistare soggiorni in albergo e pagare in Bitcoin, ma volendo è possibile prenotare un viaggio nello spazio con Virgin Atlantic e saldare con la criptovaluta.

La piattaforma e-commerce Shopify consente agli utenti di accettare pagamenti in valuta digitale attraverso l’applicazione BitPay.

Anche Microsoft non si è tirato indietro, e ha deciso di accettare Bitcoin come soluzioni di pagamento per l’acquisto di applicazioni, giochi e film ma non per prodotti fisici, almeno non per il momento.

l nostro Paese non è ancora ai livelli americani, ma anche in Italia ci sono già diversi negozi che accettano Bitcoin e altre Altcoin come metodo di pagamento.

Investire nelle valute digitali conviene?

Il trading ha invece accolto le criptomonete all’interno del suo sistema, considerandoli asset alla pari di valute tradizionali e di altre commodities.

