Il Governo sta valutando l'ipotesi di eliminare il vincolo dei 'congiunti'

Da lunedì 18 maggio ci sarà la riapertura di negozi, bar e ristoranti. Di conseguenza, il Governo sta pensando di eliminare il vincolo che consente gli spostamenti solo per far visita ai congiunti, ovvero chi ha un vincolo familiare o affettivo stabile (ad esempio, i/le fidanzati/e).

In questo modo, quindi, si permetterebbe di andare a mangiare fuori anche agli amici. Ma sulla questione pare che manchi ancora l’accordo perché ci sono alcuni ministri che spingerebbero per il mantenimento del vincolo. Comunque, si attendono i dati epidemiologici di mercoledì e venerdì per trovare una soluzione ai pareri diversi.

Insomma, al momento è un ‘forse’. Di certo, però, non avrebbe senso aprire i ristorante e non permettere agli amici di riunirsi per una pizza…