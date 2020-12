L'iniziativa di beneficenza di Fedez

Fedez è andato in giro per Milano e ha consegnato 5 pacchetti con 1000 euro a 5 persone a caso.

è andato in giro per e ha consegnato 5 pacchetti con 1000 euro a 5 persone a caso. Fedez ha donato i soldi ricevuti dai follower del suo canale Twitch .

. L’iniziativa non è piaciuta al collettivo di rider Deliverance Milano.

Sta facendo discutere l’iniziativa di beneficenza di Fedez, il noto rapper che, andando in giro per Milano, in diretta sui social media, ha donato pacchetti con 1000 euro a cinque persone a caso (ma con una logica).

Fedez, 31 anni, nello scorso week-end, ha regalato i soldi donati dai fan sul suo canale Twitch e li ha consegnati a cinque rappresentanti casuali delle categorie sociali che hanno subito i danni economici della pandemia di coronavirus.

Ovvero: un senzatetto, un rider, un impiegata del McDrive, un artista di strada e un volontario soccorritore.

L’azione è stata svolta a bordo di una Lamborghini e con accanto l’amico Panetty, uno degli streamer italiani più famosi.

Quando è toccato a un fattorino di una società di delivery, quest’ultimo è tornato indietro, dopo avere aperto il pacchetto, per scattarsi un selfie con Fedez.

L’iniziativa, però, non è piaciuta al collettivo di rider Deliverance Milano, secondo cui si è trattato di una «spettacolarizzazione della beneficenza».

