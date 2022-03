"Ora è il momento di stare con la mia famiglia"

Il noto rapper Fedez su Instagram ha comunicato di avere “un problema di salute che è stato diagnosticato con grande tempismo” e di doversi sottoporre a un percorso di cure.

“Un percorso importante – ha proseguito – che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento, perché ora ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli. Ma che mi sento di raccontare in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto”.

Il rapper, 32 anni, ha aggiunto: “Mi rendo conto che in questi anni è come se avessi avuto una sorta di album dei ricordi condiviso e solo ora capisco l’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso dall’altra parte dell’apparecchio a qualcuno che attraversava un momento difficile. Perché ora quest’album condiviso servirà a strappare un sorriso a me”.

“Ora non sono abbastanza lucido – ha concluso Fedez – per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato. Ringrazio mia moglie che mi è stata vicino in questi giorni e la mia famiglia. Vi abbraccio e spero di potervi dare al più presto aggiornamenti positivi. Ora è il momento di stare con la mia famiglia”.

Matteo Salvini, leader della Lega, su Facebook ha scritto: “In bocca al lupo e buona battaglia a Fedez. Possiamo anche aver discusso in passato, ma oggi questo non conta niente. Forza ragazzo!”.