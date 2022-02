È successo in provincia di Fermo

Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale nelle Marche. Si trovava a a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage. Il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de’ Conti, in orario di lavoro. Ferito chi era alla guida.

La vittima si chiava Giuseppe Lenoci, originario di Monte Urano (Fermo), che viaggiava al posto del passeggero – che ha subito il maggiore impatto contro l’albero – ed è morto sul colpo.

Il conducente, un uomo di 37 anni, è stato sbalzato via dall’abitacolo, finendo a a vari metri di distanza dal mezzo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto il corpo del ragazzo dalle lamiere, la polizia locale di Serra de’ Contis, i carabinieri e il 118. Il 37enne è stato trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona in gravi condizioni.

Il ragazzo avrebbe compiuto 17 anni a maggio. Stava seguendo un corso di accompagnamento al lavoro, che prevedeva una parte di lezioni in aula e una parte pratica come stage presso un’azienda. Corsi organizzati da enti di formazione del territorio e finanziati dalla Regione Marche.

Padre Sante Pessot, direttore dell’Istituto degli Artigianelli di Fermo, frequentato da Giuseppe Lenoci, ha affermato, in una nota, che “una disgrazia che ci colpisce profondamente, come comunità e come scuola. Abbiamo perso, in questo tragico incidente stradale un ‘figlio’ anche noi, mentre si stava preparando a svolgere un’attività formativa di stage”. “I nostri ragazzi sono impegnati in attività di stage che li accompagnano nel mondo del lavoro, fanno esperienze dirette con aziende con cui collaboriamo da anni – ha concluso – nel rispetto delle normative nazionali e regionali”.