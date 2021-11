È successo in provincia di Fermo

Una donna di 92 anni è morta in provincia di Fermo.

L’anziana è deceduta a causa delle fiamme che hanno avvolto la sua camera da letto.

L’incendio è stato innescato da una coperta elettrica.

Dramma a Santa Maria in Matenano, in provincia di Fermo, nelle Marche, in viale della Vittoria.

Ieri mattina, domenica 31 ottobre, un’anziana di 92 anni è morta per le fiamme che hanno avvolto la sua camera da letto e, con ogni probabilità, innescate da una coperta elettrica. Infatti, come si apprende da LaProvinciaDiFermo.com, forse a causare le prime fiamme è stato un corto circuito della coperta elettrica che la donna usava per riscaldarsi.

Sono stati alcuni parenti a lanciare l”allarme intorno alle 8 e anche i primi a soccorrere l’anziana. Quando sono arrivati i vigili del fuoco e il personale del 118 per la donna non c’è stato nulla da fare. Due dei familiari intervenuti, invece, sono stati accompagnati in ospedale per controlli ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni.

La notizia si è diffusa velocemente nel piccolo comune marchigiano, dove vivono poco meno di 1.300 abitanti. La morte della donna ha scioccato l’intera comunità.