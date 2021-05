È successo in provincia di Ferrara

Ad Argenta, in provincia di Ferrara, una lite tra due donne è culminata con un dito staccato a morsi e mangiato.

Mercoledì scorso, 19 maggio, in una via del centro del comune emiliano, due straniere, residenti nel luogo, entrambe nigeriane, di 41 e 49 anni, si sono prima insultate e poi picchiate.

Una pattuglia di carabinieri della compagnia di Portomaggiore, giunta sul posto per calmare le due litiganti – che un uomo ha tentato di separare – ha scoperto che la 41enne aveva staccato di netto, con un morso, all’altra una falange del dito medio di una mano. E non solo. Pare che la donna l’abbia mangiato in maniera volontaria dal momento che non è stata trovata sul luogo della violenta discussione.

Entrambe le nigeriane sono state portate al Pronto soccorso dell’ospedale di Argenta per ricevere le cure del caso. La 41enne che ha staccato il dito all’altra è stata anche denunciata per lesioni aggravante, avendo procurato all’altra la menomazione dell’arto.

In corso indagini per capire il movente dell’accaduto.