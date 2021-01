È successo in provincia di Monza - Brianza

A Besana Brianza, in provincia di Monza e della Brianza, diciasette adolescenti, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, sono stati multati dai carabinieri per avere violato le norme anti Covid-19.

Gli adolescenti, dopo avere raccontato ai genitori che sarebbero andati a cena con tre amici a casa della nonna di uno di loro, hanno invece festeggiato un compleanno di gruppo.

Stando a quanto emerso, nella notte tra sabato e domenica, i militari sono intervenuti nell’abitazione di un’anziana a causa della musica ad alto volume segnalata dai vicini. Quando sono entrati i giovanissimi presenti, tutti in abito da sera, hanno tentato di nascondersi negli armadi e sotto i letti, per evitare di essere identificati.

La proprietaria, nonostante il trambusto, è rimasta addormentata nel suo letto. Ai militari i genitori dei ragazzini hanno raccontato di essere stati ingannati dai figli, che avrebbero raccontato tutti la stessa storia: «è solo una cena, siamo al massimo in tre».

Nei giorni successivi, infatti, convocati in caserma per le formalità di rito, tutti i genitori dei minorenni hanno riferito che non sapevano che i figli si stavano recando alla festa, avendo comunque ricevuto rassicurazioni di varia natura.