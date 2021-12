A condurre ancora una volta Amadeus

Annunciata la lista dei big del Festival di Sanremo 2022.

Ci sono anche i siciliani Giusy Ferrero e La Rappresentante di Lista.

Tra i big 3 intramontabili: Iva Zanicchi, Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Sabato scorso, 4 dicembre, Amadeus, in diretta al TG1, ha annunciato i nomi dei 22 big in gara al 72° Festival di Sanremo, in programma dal 1° al 5 febbraio 2022.

La lista dei big di Sanremo 2022

Ana Mena

Dargen D’Amico

Ditonellapiaga con Donatella Rettore;

Elisa

Gianni Morandi

Highsnob e Hu

La Rappresentante di Lista

Le Vibrazioni

Massimo Ranier

Noemi

Sangiovanni

Achille Lauro

Aka7even

Emma

Fabrizio Moro

Giovanni Truppi

Giusy Ferreri

Irama

Iva Zanicch

Mahmood e Blanco

Michele Bravi

Rkomi.

Ai 22 Big scelti si aggiungeranno i 2 vincitori di Sanremo Giovani, che saranno proclamati nel corso della serata del 15 dicembre, in diretta su Rai 1, completando così il cast di 24 artisti in gara al Festival di Sanremo 2022.

I siciliani in gara al Festival di Sanremo 2022

Torna sul palco dell’Ariston, dopo l’esibizione della scorsa edizione con Amare (11esimo posto), La Rappresentante di lista, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Il gruppo si è formato a Palermo nel 2011: lei è originaria di Viareggio, lui è palermitano DOC.

Ci sarà anche Giusy Ferrero, anche lei di Palermo, la cantante delle hit dalla voce unica.

Le voci della tradizione al Festival di Sanremo 2022

Tra i big ci saranno, quindi, tre intramontabili: Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Iva Zanicchi, già vincitori di passate edizioni della kermesse.

Zanicchi, 82 anni il prossimo gennaio, ha partecipato al Festival 10 volte, classificandosi in 3 occasioni al primo posto: nel 1967 con Non pensare a me, in coppia con Claudio Villa, nel 1969 con Zingara, interpretata con Bobby Solo, e nel 1974 con Ciao cara come stai.

Morandi, 77 anni l’11 dicembre prossimo, ha trionfato al festival (al quale ha partecipato 6 volte come cantante e 2 come conduttore) nel 1987 con Si può dare di più, interpretata con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri.

Per Massimo Ranieri si tratterà della sua settima partecipazione a Sanremo: la prima risale al 1968, con Da bambino, e la più importante è stata quella della vittoria nel 1988 con Perdere l’amore, brano reinterpretato sul palco dell’Ariston nel 2020 in un duetto con Tiziano Ferro in una serata dedicata agli ospiti.